I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il convoglio

Un treno in transito lungo la linea ferroviaria Fermide-Ferrara ha preso fuoco questa mattina, 19 settembre. Nove feriti tra i passeggeri: tutti studenti intossicati dal fumo o contusi per essere saltati giù dai finestrini dei vagoni, spaventati dall’incendio. Sul posto, a Felonica (MN), sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Mantova e Rovigo che hanno messo in sicurezza il convoglio ed evacuato i pendolari nelle stazioni più vicine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata