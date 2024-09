È successo a Sestri Levante. L'uomo: "L'ho fatto per liberarla dalla depressione"

È una donna di 72 anni la vittima del femminicidio compiuto questa mattina a Sestri Levante, in provincia di Genova, in un appartamento di via Antica Romana intorno all’ora di pranzo. Ad ucciderla il marito, un 74enne, che le ha sparato con un revolver e poi ha chiamato lui stesso i carabinieri, spiegano al telefono cos’era accaduto.

‘L’ho fatto per liberarla dalla depressione’

Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe detto di averla uccisa per ‘liberarla’ dalla depressione, di cui soffriva, ma al momento il quadro è ancora tutto da chiarire. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

