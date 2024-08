Il giovane, colpito tre volte, è stato operato d'urgenza ma non sarebbe in pericolo di vita

Una lite per un like ‘di troppo’ e un ragazzino di 13 anni colpisce un coetaneo di un anno più grande con tre coltellate. È successo ieri notte a Sori, nel levante genovese. Secondo le prime informazioni la lite sarebbe nata per un ‘mi piace’ sui social messo dal ragazzo ferito ad una foto di una ragazzina.

Il 13enne sarebbe uscito di casa con un coltellino in tasca, raggiunta Sori avrebbe incontrato il coetaneo alla festa patronale di Sori e lì lo ha colpito tre volte, alla gamba e al torace. Il ferito è stato soccorso, sul posto il 118 con automedica che ha disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso. Il 14enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e si trova in condizioni stabili, non a rischio. Il 13enne, non imputabile, è stato affidato ai genitori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata