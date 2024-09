Nelle immagini la passeggiata della donna insieme al suo compagno pochi istanti prima dell'incidente

Un video riprende il momento in cui Chiara Jaconis, turista di Padova, viene colpita da un oggetto caduto da un balcone nei Quartieri Spagnoli, a Napoli. La donna è morta due giorni dopo all’Ospedale del Mare, dove era giunta già in condizioni gravi. Le immagini riprese dalla telecamera di sicurezza, pubblicate sui social da Fabio De Rienzo e che mostriamo solo in parte, ritraggono Chiara e il suo compagno mentre passeggiano in via Santa Teresella degli Spagnoli, lui con un trolley e lei zaino in spalla, poco prima delle 16 di domenica 15 settembre.

Giunti all’incrocio con vicoletto Sant’Anna di Palazzo, la 30enne viene improvvisamente colpita da un oggetto che precipita dall’alto e cade a terra priva di sensi. Gli ultimi secondi del video ritraggono il compagno che chiede aiuto e due passanti accorrere precipitosamente per sincerarsi di quanto stava accadendo. Sull’accaduto sta indagando la polizia: la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Non è ancora chiara la dinamica della caduta dell’oggetto: tra le ipotesi quella che attribuirebbe la responsabilità ad alcuni bambini che stavano maneggiando il pesante oggetto sul balcone di casa e ai quali sarebbe sfuggito di mano.

