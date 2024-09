Forti disagi su tutto il territorio provinciale

Salgono a 80 gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Forlì-Cesena su tutto il territorio provinciale a causa del maltempo. Le squadre sono entrate in azione anche in via Fossato Vecchio, a Forlì, per un crollo parziale di un edificio in stato di abbandono e in via Tazzano, a Modigliana, per soccorrere ed evacuare una famiglia che, a causa di una frana, era rimasta bloccata nella propria abitazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meteo & Radar (@meteoeradar)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata