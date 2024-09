La procura ha confermato il rinvenimento nello stesso giardino a Vignale di Traversetolo del corpo di un altro bambino

Avrebbe partorito “in solitudine”, nella casa di famiglia, e “senza la collaborazione, né la presenza di nessuno”. Nessuno, infatti, era a conoscenza della sua gravidanza: né i familiari, né il padre del piccolo, né gli amici. A rendere note le azioni compiute dalla madre biologica del neonato trovato morto il 9 agosto scorso in un giardino di una villa a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, è stata la procura, in una nota a firma del procuratore Alfonso D’Avino. Grazie al Dna, qualche settimana dopo il ritrovamento, a fine agosto, era stata individuata l’identità della ragazza, che avrebbe nascosto la sua gravidanza. Lo conferma anche la procura nella nota diffusa, sottolineando come “allo stato dei fatti” sia stata accertata l’estraneità dei suoi genitori e del papà del neonato. “La gravidanza non è stata seguita da alcuna figura professionale (come un ginecologo o un medico di famiglia)” e, in base a quanto ricostruito, il parto sarebbe avvenuto “al di fuori di contesti ospedalieri o sanitari”. Nei giorni scorsi, i risultati dell’autopsia compiuta sul cadavere del neonato rivelavano che il bambino fosse nato vivo.

Confermato il rinvenimento del corpo di un secondo neonato

In queste ore, anche la procura della città emiliana ha confermato un secondo rinvenimento, cioè i resti del corpo di un altro neonato, sempre nello stesso giardino della villa di Vignale, e ci si interroga se i due casi possano essere collegati. “Sul punto vanno svolti tutti gli accertamenti del caso (soprattutto di natura tecnica medico-legale) per delineare gli esatti contorni della vicenda, anche di carattere temporale”, scrive ancora la procura, che ha aperto un fascicolo per possibile violazione del segreto di indagine “in relazione alla propagazione della notizia, che rischia di incidere sulle acquisizioni investigative in corso”. Da subito definito come un caso particolarmente delicato, sono gli investigatori a confermare “la delicatezza estrema di questo nuovo episodio”.

La madre del fidanzato: “Mio figlio è sconvolto, non sapeva niente”

Intanto, lunedì pomeriggio, intervistata da Ore 14, la trasmissione in onda su Raidue, è intervenuta la madre del fidanzato della giovane. “Mio figlio non sapeva niente della gravidanza, se ce ne fossimo anche soltanto accorti, l’avrei cresciuto io questo bambino. Lei poteva andare dove voleva – ha detto la donna -. Mio figlio è sconvolto: se era surreale il primo, il secondo credo sia qualcosa che va oltre. Credo che nel vocabolario italiano non siano neanche state inventate le parole per descrivere questa situazione”. Infine, parlando della relazione tra i due ragazzi, ha concluso dicendo: “Si frequentano da tempo e si conoscono benissimo, da quando vanno alle elementari. Lei è una ragazza tranquillissima, una persona che conosciamo da tantissimo. Non la voglio più sentire, voglio solo che spieghi il perché e cosa le sia passato nell’anticamera del cervello. È una persona che non voglio neanche incontrare. Non ci sarà mai una giustificazione a questa cosa, non voglio neanche saperne”.

