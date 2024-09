Lo schianto è avvenuto intorno alle 3:30 di notte

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a causa delle ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto in città. Stando a quanto si apprende, il giovane – per cause da accertare – ha perso il controllo dello scooter. Lo schianto è avvenuto nella notte, attorno alle 3.35, in via Caduti di via Fani, nei pressi di un centro commerciale, nel rione Sant’Elia. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri.

