L'incidente non lontano dalla stazione Greco. Circolazione rallentata intorno alla città, ritardi di circa un'ora

Un treno passeggeri è uscito dai binari a Milano in via Pallanza, non lontano dalla stazione ferroviaria di Greco. Il deragliamento sarebbe stato provocato da un treno merci dopo che da quest’ultimo si sarebbe improvvisamente sganciato un container. Una persona è rimasta ferita. Sul posto posto personale del 118 Areu, carabinieri, Polfer e sei squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno provvedendo, oltre che a mettere in sicurezza l’area, anche alla discesa dei passeggeri dai convogli.

Circolazione ferroviaria rallentata

In seguito al deragliamento la circolazione ferroviaria è rallentata nel nodo di Milano. Lo rende noto Ferrovie dello Stato, spiegando che il treno deragliato è di un’impresa ferroviaria esterna al Gruppo e che la dinamica è in corso di accertamento. I treni da e per Torino e Domodossola percorrono linee alternative con un maggiore tempo di viaggio di circa un’ora.

