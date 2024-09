Si tratta di due fratelli di 19 e 17 anni e di una 24enne

È di tre morti il bilancio di un incendio avvenuto giovedì sera intorno alle 23.00 a Milano in un emporio di articoli cinesi in via Ermenegildo Cantoni 3. Le vittime sono tutte giovani e di nazionalità cinese: si tratta di due fratelli di 19 e 17 anni e un’altra persona di 24 anni. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che spiegano che sul posto sono intervenuti cinque mezzi del Comando di Milano, al lavoro tutta la notte per domare le fiamme e poi procedere alla messa in sicurezza del magazzino. Indagano carabinieri e polizia scientifica per capire le dinamiche del tragico evento. Sul posto anche 118 e polizia locale. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per procedere al raffreddamento degli ambienti e al conseguente smassamento.

Vittime hanno provato a cercare riparo in bagno

L’edificio, di 700metri quadri, è circondato da altri capannoni di tipo industriale. Secondo quanto apprende LaPresse, l’emporio aveva un unico accesso e l’ipotesi, al momento, è che divampato l’incendio le vittime non avessero altre vie di fuga. I tre giovanissimi hanno provato a cercare riparo in bagno. Sul posto il Nia, il Nucleo investigativo antincendio, per fare luce sulle dinamiche di quanto accaduto.

Vittime morte per soffocamento

I tre ragazzi sono morti per soffocamento. Sono stati trovati nel bagno del magazzino. L’emporio risulta essere di proprietà di un lontano parente.

