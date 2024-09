Condannato a 4 ergastoli, il suo stato di salute lo rende incompatibile con il regime carcerario

L’ex boss della banda della Comasina, Renato Vallanzasca, è stato trasferito in una Rsa agli arresti domiciliari perché diventato incompatibile con il regime carcerario a causa di gravi problemi di salute. Lo ha disposto il tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l’istanza presentata dai suoi avvocati difensori. Era stata anche la procura Generale di Milano a sollecitare il trasferimento, ed il conseguente regime detentivo alternativo al carcere per Vallanzasca, condannato a 4 ergastoli e in prigione da quasi mezzo secolo.

