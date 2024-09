La tragedia in una clinica di Castelfranco Veneto. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Il sostituto procuratore, Giulio Caprarola, della procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, nei confronti di un medico chirurgo e di un anestesista di una clinica privata. L’iscrizione sul registro degli indagati per i due medici è avvenuta dopo la morte di una donna di 50 anni, di nome Helen Comin che, a seguito di un intervento di chirurgia estetica, è morta per arresto cardiaco dopo essere stata trasferita d’urgenza, dalla struttura privata all’ospedale di Castelfranco. La procura ha disposto l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni per chiarire le cause della morte. La donna era madre di quattro figli ed era la moglie dell’imprenditore Stefano Lago, proprietario della ‘Lago Inox Design’ azienda attiva in provincia di Padova nel settore della lavorazione e nella creazione di prodotti in acciaio.

