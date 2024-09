Il 33enne bolzanino reo confesso dell'omicidio dei genitori e dell'occultamento dei loro cadaveri, gettati nell'Adige il 4 gennaio 2021

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali di Benno Neumair, confermando la condanna per il 33enne bolzanino reo confesso dell’omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli e dell’occultamento dei loro cadaveri, gettati nell’Adige il 4 gennaio 2021. In primo grado, nel novembre 2022, Benno Neumair era stato condannato all’ergastolo con un anno di isolamento diurno. Sentenza confermata in secondo grado nell’ottobre dello scorso anno.

