È successo a Lainate poco dopo le 7

Incidente mortale questa mattina poco dopo le 7 a Lainate, nel Milanese, in via Nerviano nei pressi dell’Azienda Agricola Baldassarre & G. Vittima un motociclista che è si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un camion. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale. Si attende il magistrato per l’autorizzazione al recupero del corpo.

