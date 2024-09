Immagine di repertorio

L'incidente è avvenuto in corso Italia

Incidente stradale nella notte in corso Italia a Milano tra un monopattino e un motorino. Il ragazzo di 19 anni che si trovava sul monopattino è rimasto ferito gravemente ed è stato portato in codice rosso al Policlinico con un trauma cranico e un trauma a una gamba, mentre i due coetanei che si trovavano a bordo del motorino sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Carlo. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata