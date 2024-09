Immagine di repertorio

Il conducente dell'auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso

Incidente stradale mortale all’alba nei pressi di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia: un’auto ha travolto uno scooter sul quale viaggiavano due braccianti agricoli, originari del Mali. Uno è morto all’arrivo in ospedale, l’altro è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico del capoluogo dauno. Il conducente dell’auto, stando a quanto si apprende, non si è fermato a prestare soccorso. La vettura è stata trovata ribaltata e abbandonato poco distante. Oltre al personale del 118, sono intervenute le forze dell’ordine.

