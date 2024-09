Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto

Tre cadaveri sono stati trovati nella tarda mattinata in un casolare in località Fratticiola Selvatica, in provincia di Perugia, dove è stato segnalato il ritrovamento di tre persone decedute, appartenenti allo stesso nucleo familiare: il padre, 69 anni, la moglie di 66 e la figlia 39enne della coppia. Sul posto è intervenuto il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Perugia, personale della Squadra Volanti, della Squadra Mobile e del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, personale sanitario del 118 e il medico legale. Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, finalizzate a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Morti in casolare uccisi a colpi di fucile: possibile omicidio-suicidio

Dalle prime informazioni sembrerebbe che marito, moglie e la figlia della coppia, trovati morti oggi in un casolare nella frazione di Fratticiola Selvatica, in provincia di Perugia sarebbero stato uccisi da colpi di fucile. Vicino al corpo dell’uomo di 69 anni è stato trovato un fucile. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio- suicidio.

