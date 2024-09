Foto di repertorio

La presidente, Chiara Colosimo, ha sottolineato che le carte saranno "valutate attentamente"

Secondo quanto si apprende, sono arrivati in commissione Antimafia gli atti dell’inchiesta di Perugia relativi al presunto dossieraggio ai danni di politici, imprenditori e vip. Proprio ieri il Procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, aveva reso noto, attraverso un comunicato, il sospetto di “nuovi accessi abusivi” alle Sos (segnalazioni di operazioni finanziarie sospette). I magistrati del capoluogo umbro avevano chiesto i domiciliari per l’ex sostituito procuratore Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano, entrambi indagati, ma la richiesta è stata rigettata dal gip.

La presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ha osservato come le carte saranno “valutate attentamente” e, “a seguito della riunione dell’ufficio di presidenza, verranno stabiliti tempi e modi per proseguire serenamente il lavoro su questo filone, così come fatto in questi mesi, allo scopo di pervenire a una ricostruzione d’insieme di quanto accaduto e di valutare quali proposte formulare per evitare il ripetersi di analoghi gravi casi”.

