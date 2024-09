Foto da Instagram

Aveva 36 anni ed era molto conosciuto nell'ambito della musica neomelodica

Morto folgorato nel giardino dell’abitazione di famiglia a Castel Volturno (Caserta). Ha perso così la vita Carmine Diamante, 36enne cantante neomelodico originario di Grazzanise. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio: il 36enne si trovava nell’abitazione estiva della famiglia sul litorale domizio quando è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre era nei pressi di una fontana in giardino. È stato subito trasportato dai familiari alla clinica Pineta Grande, dove però è arrivato già privo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Castel Volturno che hanno avviato le verifiche del caso con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Nell’abitazione sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della fontana. Da ore si susseguono sui social network i messaggi di dolore e di condoglianze dei fan del cantante, molto noto nel circuito della musica neomelodica.

