Un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un cancello di un capannone industriale dello stabilimento ‘Le delizie del Sud’, a Orta di Atella, in provincia di Caserta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e, secondo quanto ricostruito, l’uomo, Antonio Bernando, originario del Beneventano, è rimasto schiacciato dal cancello dello stabilimento mentre stava per chiuderlo. La Procura di Napoli Nord ha disposto l’autopsia e il trasferimento della salma nell’ospedale di Giugliano in Campania.

