Il primo cittadino del capoluogo meneghino si è recato in via Rilke e via Vittorini

“Quello che si può fare di fronte a questi fenomeni è intervenire strutturalmente come stiamo facendo, ma senza le vasche di laminazione sono tutte soluzioni parziali”. A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che si è recato in via Rilke e via Vittorini, zone particolarmente interessate dall’incremento del livello del fiume Lambro. “Mettere d’accordo tutti non è facile – prosegue Sala sulle vasche di laminazione – Anche perché si tratta spesso di zone fuori dal comune di Milano e quindi dobbiamo confrontarci con la cittadinanza che dice ‘mi porti un problema per risolverlo a Milano’ “. Incalzato dalle domande dei giornalisti, Sala ha anche fornito delle tempistiche per la realizzazione di queste vasche: “Per quanto riguarda il fiume Seveso i tempi sono all’incirca di un anno e mezzo o due, mentre per quelle sul Lambro ci vorranno, realisticamente, cinque anni”.

