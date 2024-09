Foto di archivio

Un'altra persona è deceduta in una collisione tra tir, furgone e suv sull'A1

Tre persone sono morte nelle strade italiane tra ieri sera e questa notte. Un bambino di sette anni e una mamma incinta sono deceduti in un incidente a Nettuno mentre un’altra persona ha perso la vita sull’A1, vicino Firenze.

Scontro tra 2 auto a Nettuno, morto bambino e mamma incinta

Un bambino di sette anni e una donna incinta sono morti ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Nettuno tra due auto. Alle 20:35 circa la squadra 23/A dei vigili del fuoco del distaccamento di Anzio è intervenuta in via Cervicione (nel Comune di Nettuno) per estrarre le vittime dalle lamiere. Altre due persone sono state affidate al personale sanitario in codice rosso.

Scontro in A1 tra tir, furgone e suv: un morto

I vigili del fuoco del comando di Firenze (distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano) sono intervenuti questa notte alle ore 4:25 nel tratto autostradale dell’A1 al chilometro 258, direzione nord, per un incidente stradale che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti, un furgone e un fuoristrada. Operando con due squadre, due poli soccorsi e l’autogru, i pompieri hanno liberato le persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli. Il bilancio è di cinque persone rimaste coinvolte, una di queste purtroppo deceduta e un cane morto. Il tratto autostradale è stata chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e riaperto alle ore 7:20.

La vittima, da quanto si apprende, aveva 52 anni. Tra i feriti, un 20enne e un 58enne sono stati portati all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso, mentre all’ospedale di Torregalli, che si trova tra Firenze e Scandicci, sono stati portati in codice giallo un 24enne e un 54enne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata