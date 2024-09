Uno dei due veicoli coinvolti nell'incidente è finito contro un muro

Due persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 4 settembre in via del Cervicione, nel comune di Nettuno, sul litorale della provincia di Roma. Una delle due automobili coinvolte nell’incidente è finita contro un muro. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

Non si esclude che uno dei due veicoli coinvolti non abbia rispettato la precedenza. Le due vittime fanno salire a 108 il numero dei morti per incidente stradale dall’inizio del 2024 sulle strade di Roma e provincia.

