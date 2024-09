Il conducente è risultato negativo all’etilometro

Una bambina di quattro anni è morta dopo essere stata investita da un furgone. È accaduto nel Milanese, a Baranzate, in via Redipuglia. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, i carabinieri sono intervenuti perché un 57enne durante una manovra con il proprio furgone, non avvedendosi della sua presenza, aveva investito una minore, di quattro anni, nata in Italia da genitori di origine egiziana. La piccola, trasportata in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano, è poi deceduta. Il conducente è risultato negativo all’etilometro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e sono tutt’ora in corso gli accertamenti per appurare l’esatta dinamica dei fatti. Nella circostanza la madre della bambina, una 43enne egiziana, ha accusato un malore ed è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale Niguarda.

