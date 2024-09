Così Carlo Capasa, presidente dell'ente

“Maria Rosaria Boccia? Abbiamo inviato una diffida in quanto il marchio Milano Fashion Week è della Camera della moda da sempre e non può essere usato da nessun altro. Speriamo che presto scompaia quella dicitura dai social di questa signora”. Così Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana, a margine della presentazione della ‘Milano Fashion Week – Women’s Collection’ a Palazzo Marino. Sul suo profilo Instagram l’imprenditrice – al centro del caso su una sua presunta nomina come consulente del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – si presenta come ‘Presidente Fashion Week Milano Moda’.

