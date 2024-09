La ricostruzione della procuratrice facente funzione per i minori di Milano, Sabrina Ditaranto

Il primo a essere aggredito è stato il fratello di 12 anni che stava dormendo. Poi, una volta intervenuti i genitori, il 17enne reo confesso della strage familiare compiuta nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre a Paderno Dugnano (Milano), ha colpito e ucciso prima la madre e poi il padre. Questa la ricostruzione dei fatti, fatta dalla procuratrice facente funzione per i minori di Milano, Sabrina Ditaranto, in conferenza stampa dopo l’arresto per omicidio del giovane. “La seconda a essere colpita e uccisa è stata la madre, infine ha ammazzato il padre che stava cercando di prestare soccorso al figlio minore”, racconta la pm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata