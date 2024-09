L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri e mezzo

Nuovo incidente mortale sul lavoro. Un uomo di 75 anni è morto questa mattina poco dopo le 9.30 in un cantiere a Cesano Maderno, in Brianza. L’uomo è precipitato da una scala, da un’altezza di circa 2 metri e mezzo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco, la polizia locale e Ats.

