Flash mob di Centopercento animalisti, stamattina alla 81esima Mostra del cinema di Venezia, per protestare contro la gestione degli orsi in Trentino. Gli attivisti, davanti all’Hotel Excelsior, hanno srotolato uno striscione contro la Provincia di Trento che “ha autorizzato l’uccisione degli orsi”. Il riferimento è all’abbattimento dell’orsa KJ1 che a luglio aveva aggredito un turista francese sopra l’abitato di Dro. Sotto la lente degli animalisti anche “il trasferimento dell’orsa JJ4, che si continua a definirla responsabile della morte di Andrea Papi, in un ‘parco’ in Germania su cui ci sono molti dubbi”.

