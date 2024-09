Sui corpi ferite di armi da taglio: a dare l'allarme l'altro figlio 17enne

Madre, padre e figlio di 12 anni sono stati trovati morti in una villetta di via Anzio a Paderno Dugnano, nel Milanese, con ferite di arma da taglio. A dare l’allarme nella notte l’altro figlio di 17 anni, unico sopravvissuto della famiglia, che ha chiamato il 118 accusandosi dell’omicidio del genitore dopo aver trovato i corpi della madre e del fratello senza vita.

La chiamata del figlio al 112: ‘Ho ucciso papà’

‘Venite, ho ucciso mio padre’. E’ quanto avrebbe detto nella chiamata ai soccorritori del 112 il ragazzo di 17 anni, unico sopravvissuto alla strage familiare avvenuta questa notte in una villetta di Paderno Dugnano, nel milanese. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alle indagini, il ragazzo ha spiegato di essere entrato nella cameretta del fratello minore e di aver trovato lì suo padre, accovacciato con un coltello accanto e i corpi della madre e del 12enne nella stessa stanza. A quel punto avrebbe preso l’arma e accoltellato il padre. Il racconto del 17enne – che non presenta ferite – è al momento al vaglio degli inquirenti, che lo stanno sentendo per escludere il coinvolgimento di altre persone nel triplice omicidio.

