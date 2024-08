Chiuso temporaneamente il tratto tra Valmontone e Roma Sud

Incidente mortale fra tre auto e un van questa mattina sull’A1 all’altezza dell’uscita di Valmontone, in direzione Roma. Secondo quanto riferiscono in vigili del fuoco, a seguito dello schianto è deceduta una persona mentre altre tre sono rimaste ferite. Le squadre sono state inviate sul posto alle 9.55. I feriti sono stati affidati al 118 presente con alcune ambulanze e l’elisoccorso della Regione.

Chiuso tratto tra Valmontone e Roma Sud

Poco dopo le 10.30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la Diramazione Roma Sud in direzione Roma a causa di un incidente stradale che ha coinvolto 3 autovetture, avvenuto all’altezza del km 584 verso Roma. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, al momento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Roma.

Auto fuori strada a Fondi, muore madre 24enne e grave il figlio

Una ragazza di 24 anni di nome Mariagrazia Bedin, è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto in via di Santa Anastasia a Fondi in provincia di Latina. Nello schianto è rimasto ferito il figlio di pochi mesi della vittima, che viaggiava a bordo di una Volskswagen Golf che secondo la ricostruzione si sarebbe ribaltata più volte. Alla guida del mezzo c’era il compagno della vittima, arrestato perchè risultato positivo a droga e alcol.

Auto contromano, un morto e un ferito grave nel Tarantino

Incidente stradale mortale in provincia di Taranto, lungo la statale 106 in direzione del capoluogo ionico: la vittima è un uomo di 68 anni. Due le auto coinvolte, una procedeva contromano. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Ferito l’altro automobilista, portato in ospedale, al Santissima Annunziata di Taranto, in codice rosso. Sul posto oltre al 118, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata