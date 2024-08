La procuratrice Rota dopo l'arresto: "Vittima e assassino non si conoscevano"

“Ha reso piena confessione, non c’è nessun movente. La signora Verzeni si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato”. Lo ha detto la procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota nel corso della conferenza stampa in procura a Bergamo. Prima di scegliere “come vittima” Sharon Verzeni l’assassino, il 31enne Moussa Sangare, fermato nella notte dai carabinieri di Bergamo, “avrebbe puntato il coltello” contro due ragazzini di 15 e 16 anni “minacciandoli”, ha spiegato la procuratrice, appellandosi ai giovani che non si sono presentati agli investigatori. Sarebbero stati “vicini alla scena del crimine” e “li invito a presentarsi in una caserma delle forze dell’ordine”.

