L'uomo, accusato dell'omicidio della 33enne a Terno d'Isola, ha avuto un passato nel mondo della musica

Moussa Sangare, il 31enne accusato dell’omicidio volontario premeditato di Sharon Verzeni, ha avuto diverse collaborazioni con alcuni artisti tra cui il rapper Izi, pseudonimo di Diego Germini. Con l’artista genovese ha duettato nel brano ‘Scusa’, pubblicato nel 2016, in cui ha cantato la parte del ritornello: “Scusa se non riesco mai a cambiare/E non ho soldi per portarti al mare/Scusa se non sono quello che che volevi te/Ma non so lasciarti andare/Scusa se la mia vita è scritta male/E sbaglio sempre sul finale/Ancora scusa, scusa, scusa/Forse è troppo tardi, ma ti chiedo scusa”. L’uomo è stato fermato per l’uccisione della donna 33enne avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, nella Bergamasca.

