Un immobile che ospitava un negozio di detersivi è crollato a Latiano, in provincia di Brindisi, attorno alle 3.50 di questa notte. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno verificato insieme alle unità cinofile la presenza di persone sotto le macerie. Le ricerche hanno dato esito negativo. L’edificio si è sbriciolato sull’asfalto in via Francavilla, nella zona del centro.

