A Latiano (Brindisi), attorno alle 3.50, è crollato l’immobile che ospitava un negozio di detersivi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco assieme ai cani molecolari. Esclusa la presenza di persone sotto le macerie. Impegnate una squadra di Francavilla Fontana (Brindisi) e una di Brindisi. Stando a quanto si apprende, sono in arrivo anche i droni per sorvolare l’intera area. Altre squadre di soccorritori sono arrivate da Lecce e Bari. L’edificio si è sbriciolato sull’asfalto in via Francavilla, nella zona del centro.

#Brindisi, crollo poco prima delle 4 a Latiano di un supermercato di 2 piani: attività chiusa vista l’ora ma #vigilidelfuoco al lavoro con squadre ordinarie, #USAR e #cinofili per escludere l’eventuale presenza di persone sotto le macerie. Intervento in corso [#30agosto 8:00] pic.twitter.com/zJcA0MGnOy — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 30, 2024

