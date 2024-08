L'uomo ha anche denunciato minacce ai suoi danni

Un uomo di origini nordafricane che frequentava la piazza di Terno d’Isola non si vede più in paese dalla notte dell’omicidio di Sharon Verzeni. A raccontarlo è Mohammed, un ragazzo di 30 anni che lavora in una pizzeria d’asporto di Terno vicino al centro del paese, e a poche centinaia di metri dal punto in cui la 33enne è stata uccisa a coltellate. Secondo la testimonianza di Mohammed, del gruppo di una decina di nordafricani che di solito “bevono e fanno casino, sia di notte sia di giorno, ma non so se spacciano” solo uno, che sempre secondo il testimone la sera dell’omicidio si sarebbe trovato in piazza, “non si è più visto in giro”. “So chi è di vista, un marocchino, ma non lo conosco di persona. L’ho detto ai carabinieri ma loro non hanno una sua immagine. Ho chiesto se mi fanno vedere delle foto perché io lo saprei riconoscere”, ha aggiunto Mohammed. Il ragazzo della pizzeria ha raccontato anche di aver ricevuto delle minacce, qualche giorno fa. “Tre-quattro giorni fa è venuto qui un uomo ubriaco dicendo ‘ti spacchiamo tutto perché abbiamo visto gli sbirri in borghese da te, sappiamo che ci stai infamando. Mi ha insultato con tante parolacce, poi è scattato l’allarme e sono arrivati i carabinieri. Ma a me di loro non interessa, io non ho paura”, ha concluso.

