Iscritti anche loro nel registro degli inquirenti dopo il comandante James Cutfield

Ci sono altri due indagati, dopo il comandante James Cutfield, per il naufragio del veliero Bayesian, affondato lunedì 19 agosto al largo di Porticello a Palermo, in cui sono morte 7 persone. Si tratta dell’ufficiale di macchina, Tim Parker Eaton, e del marinaio di guardia in plancia, Matthew Griffith. L’accusa mossa dalla procura di Termini Imerese è di naufragio e omicidio plurimo colposi. Eaton è il responsabile della sala macchine della barca, che si è allagata probabilmente contribuendo all’inabissamento così rapido della nave. Griffith, 22 anni, inglese, invece è stato iscritto nel registro degli indagati perché, secondo gli inquirenti, non avrebbe dato tempestivamente l’allarme.

