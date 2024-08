Diverse case nei sobborghi vicini sono state evacuate

A Spalato, in Croazia, nella serata di martedì 27 agosto, sono divampati vasti incendi sulle colline che sovrastano la città, in una delle zone più calde dell’Adriatico. Diverse case nei sobborghi vicini sono state evacuate dopo che le fiamme, propagatesi rapidamente a causa dei forti venti, le hanno circondate. I vigili del fuoco sono al lavoro per contenere gli incendi e, per il momento, sono riusciti a spegnere le fiamme sulla collina di Zrnovnica, dove le strade sono ancora chiuse.

