Quando i soccorsi sono intervenuti hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo

Un uomo di 67anni è morto schiacciato da una balla di fieno dal peso di circa 800 kg nella frazione Velasca a Vimercate, in provincia di Monza Brianza, nell’azienda agricola ‘Il Sole’ in via Torquato tasso al civico 18.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e quando i soccorsi di Areu 118 sono intervenuti hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.

