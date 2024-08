Foto di archivio

Tantissimi i disagi, sia nei centri abitati che nelle campagne. Alberi caduti sulla statale 131 all'altezza di Nuoro

Temporali, grandine, allagamenti, trombe d’aria e tantissima pioggia: un’eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta nel primo pomeriggio in Sardegna, dalla Barbagia all’Ogliastra fino al Campidano e alla Gallura. Tantissimi i disagi, sia nei centri abitati che nelle campagne. Sulla statale 131, all’altezza di Nuoro, momenti di paura per alcuni alberi caduti sulla carreggiata, mentre sul posto sono operativi gli uomini della polizia stradale per mettere in sicurezza il traffico.

Una bomba d’acqua si è abbattuta su Fonni, nel nuorese. Particolari disagi si sono registrati a Oschiri, nel sassarese, con il sindaco Roberto Carta che ha lanciato un appello alla popolazione a prestare la massima attenzione. “I vigili del fuoco stanno inviando i propri mezzi e il proprio personale per i diversi allagamenti nel centro abitato di Oschiri a causa della bufera d’acqua e grandine di poco fa e ancora in corso. Si raccomanda la massima prudenza e attenzione”, scrive sui social.

Allerta nel nord Sardegna, previsti rovesci e temporali

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso a partire oggi e sino alle 20:59 di domani un avviso di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro. “A seguito dell’elevata probabilità che si manifestino rovesci o temporali sparsi anche di forte intensità nella giornata di oggi e di domani, si invitano i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle avvertenze di protezione civile”, si legge nell’avviso.

E’ consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; è vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare nelle vicinanze di ponti e argini di torrenti e fiumi e di attraversare sottopassi.

