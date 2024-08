Il rogo a Santa Croce sull'Arno. I vigili del fuoco hanno salvato tre bambini e due adulti, tra cui una donna incinta

Una bambina è morta in un incendio scoppiato domenica mattina in un appartamento a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Il rogo si è sviluppato al secondo piano di un condominio e i vigili del fuoco hanno evacuato tre bambini e due adulti, di cui una donna incinta, dall’abitazione di fianco. Mentre estingueva l’incendio, però, un’altra squadra ha trovato la bimba priva di sensi: trasportata d’urgenza all’ospedale di Empoli (Firenze), i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Ancora da accertare le cause del rogo.

