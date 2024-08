Foto di archivio

E' successo questa mattina alle 9 a Cucigliana, frazione di Vicopisano

Un ciclista è rimasto schiacciato dalle ruote di un pullman e all’arrivo dei soccorsi per lui non c’era più nulla da fare. Incidente mortale questa mattina alle 9 circa sulla via Orsini a Cucigliana, frazione di Vicopisano, comune della Provincia di Pisa. Per ora il ciclista rimasto travolto dal mezzo pesante non è stato identificato. Sul posto un’ambulanza arrivata da Cascina: i sanitari e il medico non hanno potuto far altro che costatare la morte dell’uomo. Sono in corso indagini della polizia giudiziaria per ricostruire l’accaduto.

