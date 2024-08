L'equipaggio è ancora in hotel

Si dividono le strade dei 15 superstiti del naufragio del Bayesian di lunedì notte a Porticello in provincia di Palermo dove sono morte sette persone. I sei ospiti del veliero di 56 metri di proprietà della famiglia Lynch sono partiti per l’Inghilterra con un volo privato ieri sera dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi. Sono atterrati a Londra in serata. I sei sono Angela Barcares moglie del magnate Mike Lynch e madre di Hannah, entrambi morti nel naufragio, James Emsilie, 35 anni con la moglie Charlotte Golunski, anche lei di 35 anni, e la loro figlia Sophia di un anno, Ayla Ronald, 36 anni, di nazionalità inglese così come Matthew Fletcher, 41 anni. Angela Barcares è anche amministratrice delegata della società che possiede il maxi-yacht. Restano invece all’Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia i nove membri dell’equipaggio sopravvissuti a cominciare da James Cutfield, il capitano, (Nuova Zelanda), Tijs Koopmans, ufficiale capo, (Olanda), Tim Parker Eaton, ufficiale ingegnere (Regno Unito), Htun Myint Kyaw, nostromo (Birmania), Matthew Griffiths, marinaio (Regno Unito), Leo Eppel, marinaio (Spagna), Sasha Murray, capo hostess (Irlanda), Katja Chichen, hostess junior (Germania), Leah Randall, terza hostess di bordo (Sud Africa).

