Lo ha dichiarato il procuratore di Termini Imerese. Nel naufragio dello yacht al largo di Porticello sono morte sette persone

La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo d’indagine, ancora contro ignoti, per omicidio e naufragio colposo, per la vicenda dell’affondamento dello yacht Bayesian lunedì scorso al largo di Porticello nel Palermitano. “La Procura di Termini Imerese ha iscritto un fascicolo, allo stato nei confronti di ignoti, ipotizzando i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Ma siamo solo in una fase iniziale delle indagini“, ha detto il procuratore Ambrogio Cartosio in una conferenza stampa. “Non escludiamo che ci siano sviluppi che potrebbero essere di qualunque tipo. Non escludiamo nulla“, ha aggiunto. Nel naufragio della barca a vela sono morte 7 persone e 15 altre sono state salvate. Le vittime sono il magnate britannico Michael Lynch con la figlia Hannah, il presidente di Morgan Stanley Jonathan Bloomer con la moglie Judith, il legale americano di Lynch, Chris Morvillo, con la moglie Neda, e il cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Pm: “Vittime rimaste in barca perché dormivano”

Le vittime, ha detto il sostituto procuratore che indaga sul naufragio, Raffaele Cammarano, sono rimaste indietro nel veliero “probabilmente perché non erano svegli“. Una circostanza che “stiamo cercando di appurare tramite le dichiarazioni, verificando e incrociando le testimonianze e verificando cosa emerge, è un punto focale delle indagini“.

Pm: “Veliero investito da un downburst”

Il Bayesian, ha detto ancora Cammarano, non è stato investito da una tromba marina d’aria ma “da un downburst”.

