Accusato di maltrattamenti in famiglia un 48enne italiano di origine marocchina. In corso le analisi sulla tipologia di liquido

Costringeva da anni i figli minori a bere almeno una volta al mese 5 litri di una “pozione” fatta con un liquido non ancora identificato perché convinto che fossero posseduti da demoni e dovessero essere liberati. Un uomo di 48 anni, cittadino italiano di origine marocchina, è stato arrestato lo scorso 17 agosto dalla polizia di Novara dopo la segnalazione al 112 della moglie, anche lei vittima da anni delle violenze e dei maltrattamenti dell’uomo. La donna quel giorno ha chiamato le forze dell’ordine perché il marito stava costringendo il figlio più piccolo, di circa 10 anni, a bere un liquido a forza. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato la donna e i due figli, con il più piccolo, pallido e dolorante, che ha raccontato di aver appena vomitato dopo essere stato costretto dal padre a bere 5 litri di liquidi. All’interno della camera da letto, gli agenti hanno trovato due taniche di acqua da 5 litri, una delle quali completamente piena di un liquido e un’altra vuota ma con residui di fondo della medesima sostanza. Il piccolo è stato portato in pronto soccorso pediatrico per accertamenti mentre l’uomo è stato accompagnato in questura. In corso le analisi sulla tipologia di liquido.

Violenze fisiche se non finivano la bevanda

Gli agenti hanno sentito la figlia maggiore in ospedale, l’unica che riuscisse a parlare bene, che ha raccontato delle violenze subìte da lei, il fratello e anche la madre da almeno 10 anni. La situazione è peggiorata dall’estate 2020 perché l’uomo si era convinto dell’esistenza di demoni dai quali tutti i componenti del nucleo famigliare sarebbero posseduti e dai quali avrebbero dovuto essere liberati. L’uomo li ha dunque costretti una volta al mese a bere 5 litri di quel liquido a testa, che avrebbe causato loro attacchi di vomito, diarrea e inappetenza per lunghi periodi, arrivando a violenze fisiche se non avessero finito la bevanda. L’uomo è stato ora arrestato per maltrattamenti in famiglia mentre la famiglia è stata condotta in una struttura protetta.

