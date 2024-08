L'incidente avvenuto a Pavullo nel Frignano

Poco dopo mezzogiorno, un uomo di 71 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, a un aeromobile all’aeroporto ‘G. Paolucci’, dopo che l’aliante su cui viaggiava è precipitato subito dopo il decollo. Lo hanno fatto sapere i vigili del Fuoco di Modena, intervenuti con una squadra locale, insieme al personale sanitario e a quello preposto al servizio antincendio aeroportuale. Secondo le prime informazioni, l’aliante con a bordo il pilota, sarebbe precipitato subito dopo le fasi di decollo ed è caduto dentro il sedime aeroportuale, ai margini dello stesso, in prossimità della recinzione che delimita il terreno alla fine della pista. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, sono state attivate le procedure previste dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ed è stata informata la Procura della Repubblica, restando in attesa di loro autorizzazione per liberare il corpo dall’abitacolo dell’aeromobile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata