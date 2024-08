Saranno sottoposti a un trapianto di cute

È stato fissato per martedì prossimo l’intervento chirurgico di trapianto della cute sui quattro operatori, un vigile del Fuoco e tre volontari dell’antincendio, rimasti gravemente ustionati nell’incendio divampato mercoledì pomeriggio nel quartiere romano di Torre Spaccata. L’intervento verrà effettuato nel Centro Ustioni dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove i quattro feriti sono ricoverati. Le condizioni dei quattro feriti, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, sono stazionarie.

Informativa in procura: “Ipotesi dolo e lesioni gravissime”

Una prima informativa dei vigili del Fuoco, sull’incendio divampato mercoledì pomeriggio a Roma, tra Torre Spaccata e Cinecittà est, dove sono rimasti feriti gravemente quattro operatori antincendio, tra cui un vigile del Fuoco, arriverà oggi in Procura sul tavolo del pm Mario D’Ovinola. Secondo quanto apprende LaPresse, le ipotesi di reato al vaglio di chi indaga sono per il momento incendio doloso e lesioni gravissime, ma quest’ultimo reato potrebbe essere rubricato in tentato omicidio. Il rogo di mercoledì è scoppiato a poca distanza da dove a luglio del 2022 un vasto incendio, sempre di matrice doloso, distrusse completamente 14 attività di autodemolizione lungo viale Palmiro Togliatti, provocando un enorme danno ambientale in tutta la zona per le esalazioni di diossina. Il responsabile di quel rogo non è mai stato identificato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata