I feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Eugenio

Quattro operatori impiegati nello spegnimento di un vasto incendio che si è propagato oggi pomeriggio intorno alle 15, in un prato tra i quartieri di Cinecittà est e Torre Spaccati, sono rimasti ustionati dal fuoco. I feriti sono vigili del Fuoco e volontari dell’antincendio della protezione civile. Sul posto intervenuta è la Polizia Locale di Roma Capitale con le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona operando le prime chiusure su viale Bruno Pelizzi, fornendo inoltre ausilio ai vigili del fuoco e Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Data la rapida estensione dell’incendio, sono intervenute altre unità della Polizia Locale, anche dei gruppi limitrofi, per circoscrivere l’intera area e per i servizi di viabilità, con chiusure che attualmente interessano le strade della zona compresa fra viale Bruno Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Rolando Vignali. Sul posto anche la polizia di Stato. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Eugenio.

