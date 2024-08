Secondo la prima ricostruzione, il piccolo festeggiava il suo compleanno

Tragedia a Villar Pellice, in provincia di Torino, dove un bambino di 5 anni è morto questa mattina intorno alle 10.30 dopo essere caduto dal trattore su cui si trovava insieme a un cugino di 18 anni. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo, che festeggiava oggi il suo compleanno, era salito con il cugino sul mezzo agricolo per fare il fieno quando, per cause ancora non note, è caduto, venendo travolto dalla ruota del carrello. Immediati i soccorsi così come la corsa al Cto di Torino dove è arrivato già in arresto cardiocircolatorio: il piccolo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il mezzo agricolo è ora sotto sequestro, indagini in corso da parte dei carabinieri di Torre Pellice.

