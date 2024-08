Foto di archivio

È successo questa mattina a Collegno. La donna è in gravissime condizioni

Ferisce una coetanea 80enne con due colpi di arma da fuoco, poi rivolge la pistola verso di sé e si toglie la vita. È successo questa mattina a Collegno, in provincia di Torino. Sul posto, in piazza della Repubblica, sono intervenuti i Carabinieri di Rivoli con il supporto di personale della scientifica. L’anziana è in gravissime condizioni.

