Non si conosce ancora la loro identità

Gli speleosub dei vigili del fuoco hanno ritrovato i corpi di due dei sei dispersi del naufragio del veliero Bayesian colato a picco lunedì notte davanti a Porticello a Palermo. I sub li hanno intravisti dietro a mobili e materassi in una delle cabine al ponte inferiore della barca. I due corpi, di cui non si conosce l’identità, non sono ancora stati raggiunti. Per recuperarli dovranno essere rimossi gli arredi che bloccano l’intervento dei sommozzatori.

A riva i primi due corpi ritrovati

I due corpi ritrovati nelle cabine del veliero affondato lunedì a Palermo sono stati recuperati e portati a riva da una motovedetta dei vigili del fuoco e da una della guardia costiera. Si tratta di un uomo molto possente, trovato in una delle sei cabine del veliero; il secondo corpo è più esile e potrebbe essere quello di una donna, ma ancora manca la certezza. I due corpi sono stati spostati nell’area predisposta dai soccorritori dove sono già iniziate le operazioni di identificazione. Sulla banchina di porticciolo sono presenti i magistrati della procura di Termini Imerese.

Individuati altri due corpi

Mentre i primi due corpi dei sei dispersi del veliero Bayesian venivano portati in ambulanza all’Istituto di medicina legale di Palermo, una seconda squadra di speleosub dei vigili del fuoco ha individuato altri due corpi nelle cabine del veliero oceanico affondato lunedì notte. Sono in corso le operazioni di recupero. I due dispersi sono in una cabina diversa della barca. Al momento mancano all’appello solo due dei 22 passeggeri del maxi yacht.

Sono di due uomini i primi corpi recuperati

Sono di due uomini i primi due corpi recuperati dalle cabine del veliero Bayesian, affondato lunedì notte. Uno è di corporatura massiccia e uno più esile. Sono in corso le operazioni di riconoscimento dei corpi: al momento mancano due dei sei dispersi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata