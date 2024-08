Per il delitto non ci sono ancora indagati

Maria Rosa Sabadini, la madre del compagno di Sharon Verzeni, Sergio Ruocco, è stata ascoltata questa mattina, 21 agosto, nella sede del comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo. L’interrogatorio, in merito all’omicidio ancora irrisolto della 33enne uccisa a coltellate ormai tre settimane fa mentre camminava di notte a Terno d’Isola, è durato circa tre ore. Per il delitto ufficialmente non ci sono ancora indagati. Ieri gli inquirenti hanno ascoltato per oltre otto ore – dalle 14.30 alle 22 circa – i genitori della vittima, mentre lunedì è stata la volta della sorella, del fratello e del cognato. All’uscita dal comando provinciale, Sabadini è salita su una Panda nera con a bordo tre parenti e non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti.

